اغنية دبدوبة التخينة على تردد تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 تابع أروع أغاني الأطفال الشقية

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 المنتشر على جميع مواقع شبكة الإنترنت، دليل قوي وقاطع على النجاح الكبير الذي حققته قناة بطوط خلال سنوات تواجدها على النايل سات، ويرجع تسمية القناة إلى الشخصية الكرتونية الشهيرة بطوط، المعروفة بين الأطفال بالزي أزرق اللون والفم الكبير والصوت المميز، وبالتالي جذبت انتباه الأطفال من سنوات طويلة ويعود تاريخ هذا الكرتون، إلى عشرات السنوات وقد تم ترجمته إلى العربية في ستينيات القرن الماضي.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024

قناة بطوط من أولى قنوات الأطفال في مصر والتي تبث عبر القمر نايل سات فقط، وقد تخطت القناة الحدود المحلية لتكون من أبرز القنوات في الوطن العربي، من خلال الأفلام المختلفة التي تقدمها للأطفال، حيث تقدم أفلام الكرتون العالمية المدبلجة بالعربية، وقد انتشرت على نطاق واسع وبات من الضروري معرفة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2024 بعد التحديث.

تردد قناة بطوط كيدز: 10595.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: SD.

بث قناة بطوط كيدز مستمر على مدار “24” ساعة يوميًا ومناسب للأطفال من أعمار مختلفة، وبالتالي يمكن لكل الإخوة والأخوات الاتفاق معًا والاشتراك في اللحظات الجميلة أمام شاشة بطوط.

مميزات قناة بطوط كيدز 2024

تقدم قناة بطوط كيدز أفضل المسلسلات للأطفال مع عرض مجموعة أخرى من الفقرات التي تجعل القناة متنوعة المحتوى، بين الترفيهي والتعليمي والثقافي ومن ثم تكون بطوط ليست مجرد قناة أطفال للتسلية فقط بل تكون قناة هادفة، تساعد أولياء الأمور في بناء كيان أطفالهم في تلك المرحلة الصعبة، وتمتلك بطوط كيدز صفحات رسمية على كل المنصات الاجتماعية تقدم فيها مقتطفات قصيرة من محتوى القناة، وتعرض خلالها مواعيد بث المسلسلات والبرامج وقد نجحت هذه الصفحات في جمع ملايين المتابعين، وفيما يلي جزء من مسلسلات بطوط كيدز: