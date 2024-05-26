رسميا لينك بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس مديرية التربية والتعليم القاهرة

بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية تقوم وزارة التربية والتعليم بمصر وتوفيرها للطلاب حتى تساعدهم في التعرف على نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وهي متاحة للطلاب من جميع صفوف التعليم الأساسي ويمكن الدخول إليها مباشرة عن طريق الرابط الرسمي، وسنوافيكم بأهم التفاصيل في السطور التالية.

بوابة التعليم الاساسي 2024 نتيجة الشهادة الاعدادية

يرغب الكثير من الطلاب في التعرف على رابط بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024، حتى يتعرفوا على نتائجهم في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بكل سهولة والحصول على الدرجات في جميع المواد من مصدر موثوق، ويمكن الاستعلام عن طريق هذه الخطوات:

قم بزيارة منصة بوابة التعليم الأساسي . التابعة لوزارة التربية والتعليم.

. قم بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتيجة الطلاب.

سجل اسم الطالب ورقم جلوسه وحدد المرحلة التعليمية.

قم بتحديد الفصل الدراسي الثاني.

وسجل الرقم أرقام الخاص بالطالب.

بعد الانتهاء اضغط على زر النتائج.

بوابة التعليم الاساسي نتائج الشهادة الاعدادية 2024

عن طريق بوابة التعليم الاساسي برقم الجلوس 2024 سيتمكن كل طالب من الحصول على درجاته بالألوان التي تدل على مستواه والنسبة التي حصل عليها، وقد تم اتباع هذا النظام منذ القليل من السنوات وأصبح معتمد من قبل الوزارة، ونوضح في السطور التالية دلالة هذه الألوان: