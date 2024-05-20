لينك molsa.gov.iq اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 بغداد وجميع المحافظات العراقية

في إطار ترقب نزول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، فإن الحكومة العراقية حريصة كل الحرص على تحسين جودة حياة الشعب العراقي، حيث تعاني فئة كبيرة من العراقين بسبب تدهور أحوالهم المعيشية، وسوء وضعهم الصحي والتعليمي نتيجة عدم استطاعتهم على تغطية الطلبات الضرورية للحياة، فقد أعلنت الحكومة برنامج الرعاية الاجتماعية الذي يمنح لعدد من المواطنين مرتبات شهرية، تصرف على هيئة دفعات متتالية تعلن الحكومة عن مواعيدها قبل نزولها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

يبحث المستفيد من الرعاية عن كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، والذي يمكن إتمامه من خلال موقع وزارة العمل الإلكتروني كما يلي:

اضغط على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .

اكتب رمز التحقق المرئي.

من الأقسام الموجودة في الموقع اختر أيقونة ” الخدمات الإلكترونية “.

ثم توجه إلى تبويب ” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية “.

بعد ذلك يجب تحديد الوجبة السابعة أو الوجبة الأخيرة.

اكتب كل ما يحتاجه الموقع من بيانات.

حدد زر ” استعلام “.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بغداد

تم تخصيص دعم برنامج الرعاية الاجتماعية لفئات محددة داخل المجتمع العراقي، لكي يؤتي الدعم ثماره في رفع مستوى كثير من المواطنين، وبناءًا على هناك عدة فئات مشمولة بالرعاية تنزل أسمائهم في كشوفات الوجبة الأخيرة، التي طال انتظارها وهذه الفئات كما يلي:

كل مواطن فقير وهو الذي لا يمتلك دخل ثابت شهريًا.

المواطنات العراقيات المطلقات اللاتي يحملن حكم بالطلاق.

السيدات العراقيات الأرامل.

الأبناء الأيتام العراقيين.

وفي النهاية قد وضعت وزارة العمل عدد من الشروط في المتقدمين ليتم اختيار الفئات السابق ذكرها، ومنها عدم امتلاك أصول وعقارات أو عدم حصوله على دعم من الحكومة في فترات سابقة، بجانب تخطي السيدات عمر 15 عام والرجال عمر 18 عام.