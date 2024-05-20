موبايل أوبو الجديد ضد المياه والكسر.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A3 Pro 2024 وسعره في الأسواق.. أول جوال مقاومة للماء

مواصفات هاتف Oppo A3 Pro، لقد تم الإعلان من قبل شركة أوبو عن هاتفها الجديد في الأسواق بشكل رسمي حيث يأتي منافسا للهواتف من الفئة المتوسطة، وذلك بمزايا ومواصفات رائعة مع شهادة مقاومة للماء على غيره من الهواتف من هذه الفئة وهذا الهاتف مميز بأنه مقاوم لكل من الماء والغبار فضلا على الشاشة من نوع AMOLED ومعالج من نوع Dimensity 7050، لذا سنتعرف معا اليوم على مواصفات هاتف أوبو الجديد وسعره في الأسواق في السطور القادمة فتابعونا.

مواصفات هاتف Oppo A3 Pro

أن المواصفات التي جاءت في هذا الأصدار Oppo A3 Pro من شركة أوبو للفئة المتوسطة جمع بين العديد من المزايا ومنها ما يلي:

الهاتف يأتي بوزن انسيابي حيث يبلغ وزنه 177 جرام وابعاده 162.7×74.3×7.5 مم.

الخامات المصنوعة منها الهاتف من البلاستيك ويوجد إصدارات أخرى مصنوعة من الجلد.

الهاتف حاصل على شهادة مقاومة الغبار والماء.

لا يدعم الهاتف زيادة الذاكرة الخارجية وذلك لأنه لا يسمح بتركيب كارت ميموري.

يدعم الهاتف الاتصال بشريحتين اتصال من نوع 5G.

الشاشة تأتي من نوع AMOLED وذلك مع مساحة تصل إلى 6.7 انش، بدقة 162.7×74.3×7.5 مم.

معالج ثماني النواة من نوع ميدياتك Dimensity 7050.

نظام التشغيل في الهاتف هو اندرويد Android 14

الكاميرا الامامية وهي الكاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا الخلفيه هي كاميرا مزدوجة إحداهما دقتها 64 ميجا بيكسل والثانيه تأتي بدقة 2 ميجا بيكسل.

يأتي الهاتف ببطارية قوية تصل الى 5000 امبير مع خاصية الشحن السريع والتي تصل الى 67 وا ط.

سعر هاتف Oppo A3 Pro

أن هاتف Oppo A3 Pro تم الإعلان عنه مؤخرا بشكل رسمي في الأسواق الصينية حيث جاء بأكثر من اصدار وكل منهم له سعره الخاص وقد جاء الهاتف للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 275 دولار أمريكي.

بينما النسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام لهاتف Oppo A3 Pro فقد جاء بسعر 345 دولار أمريكي.