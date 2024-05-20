مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مدبلجة بجودة HD على قناة الفجر الجزائرية

حلقة جديدة من حلقات مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مدبلجة بجودة HD، التي تصدرت قوائم البحث خلال الساعات الأخيرة لما فيها من أحداث شيقة وممتعة ، والتي جعلت المسلسل يصبح من أشهر الأعمال التاريخية التركية على مدار الـ 5 سنوات الأخيرة والتي تخطت نسب مشاهداته الـ 4 مللايين مشاهدة خلال ساعات قليلة من عرض الحلقة الجديدة سواء على قناة ATV التركية أو قناة الفجر الجزائرية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواعيد عرض الحلقة 161 على قناة الفجر وأهم أحداث الحلقة …..

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 مدبلجة

حيث انتهت الحلقة الماضية من مسلسل قيامة عثمان بالكثير من الأحداث كانت أبرزها وقوف اورهان أمام يعقوب وأكد له أنه لن يتهاون معه هذه المرة ، وأنه لن يستطيع أن يتعرض لزوجته مرة أخرى، ومن ضمن الأحداث الشيقة في هذه الحلقة هو أن عثمان استطاع أن يحصل على السوق الحدودي ليصبح ملك الدولة العثمانية، ويذهب عثمان ويخبر قبيلته بهذا النصر ، ومن المتوقع أن يشهد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161 الكثير من الأحداث الشيقة والممتعة التي كانت سبباً رئيسياً في شهرة ونجاح المسلسل خلال السنوات الماضية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 161

يعرض مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر الجزائرية يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودبة والقاهرة، كما تعرض الحلقة مدبلجة على قناة ATV التركية وعلى موقع قصة عشق يوم الخميس في الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت القاهرة والسعودية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

ويمكنكم استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية والاستمتاع بما تقدمه القناة على مدار اليوم بدون تقطيع أو تشويش من خلال التردد الآتي: