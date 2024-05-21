استقبل تردد قناة دريم عبر القمر الصناعي نايل سات

تعد قناة دريم واحدة من القنوات التلفزيونية الرائدة في العالم العربي، فقد حظيت بشعبية كبيرة على مدار سنوات عديدة، وتأسست قناة دريم بمبادرة مصرية منذ عشرات السنوات، فقد حرصت القناة على تقديم محتوى متنوع يشمل كافة الجوانب ويتناسب مع كافة رغبات المشاهدين، وسوف نوضح تردد قناة دريم 2024 بعد التحديثات الأخيرة عبر قمر نايل سات، لمتابعة البرامج والأحداث الهامة التي تقدمها القناة عبر شاشتها.

تردد قناة دريم

تعتبر قناة دريم من القنوات العربية المهمة في الوطن العربي، حيث تقدم محتوى متنوع وشامل، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات، وتتميز قناة دريم بتنوع برامجها وجودة إنتاجها، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة واسعة النطاق في الوطن العربي، ويمكن إدخال بيانات القناة التالية على أجهزتكم لمتابعة أحداث مصر والعالم، ومتابعة أهم البرامج الحوارية وغير ذلك من محتوى متنوع:

تردد القناة هو: 11843.

معدل الترميز هو: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

مميزات قناة دريم

تقدم قناة دريم مجموعة متنوعة من البرامج التي تشمل الأخبار، والبرامج الثقافية والبرامج الترفيهية والمنوعات. عرض برامج حوارية تستضيف شخصيات بارزة ومثقفين لمناقشة قضايا مهمة. التعاقد مع أبرز الإعلاميين في مصر والوطن العربي. قناة دريم متميزة في عرض أعمال الدراما والمسلسلات المصرية القديمة والحديثة، سواء في الموسم الرمضاني أو طوال العام، بالإضافة إلى عرض عدد كبير من الأفلام المصرية، وتعكس البرامج مختلف اهتمامات. تشمل برامج القناة تغطية شاملة للأحداث الجارية في مصر والعالم العربي.

أشهر برامج قناة دريم

فيا يلي نوضح أسماء أشهر البرامج التي عرضت على شاشة قناة دريم وحققت نسب مشاهدة مرتفعة: