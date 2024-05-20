طريقة عمل فطائر البريوش الهشة أحلى من المخابز بكتير

فطائر البريوش من المخبوزات الهشة التي لا تحتاج لمكونات كثيرة لتحضيرها ونجدها متوفرة في البيت، مما يساعدنا على عمل مخبوزات هشة خفيفة القوام، كما تتميز الفطائر بقوامها الهش وطعمها اللذيذ مع كوب من الشاي وقت العصاري، كما نجد الأطفال يحبون تناولها مع الحليب وهو يعطي لها طعم روعة، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر البريوش اللذيذة بخطوات بسيطة.

مكونات عمل فطائر البريوش الهشة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

3 أكواب من الدقيق الأبيض. بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب من السكر. نصف ملعقة صغيرة من قشر الليمون. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. رشه ملح. 2 كوب من الحليب الدافئ.

لدهن الوجه

بيضة مخفوقة. 2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البريوش الهشة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر ونضيف عليهم الحليب الدافئ ونتركهم جانبا لمدة عشر دقائق.

نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه البيضة، والفانيليا، وقشر الليمون ونقلبهم مع بعض.

بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح، والبيكنج البودرة بالتدريج للخليط مع التقليب المستمر.

نضيف الزيت للعجين ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة سهلة التشكيل.

نغطي العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها.

طريقة تشكيل فطائر البريوش

نقوم بتشكيل العجينة إلى 20 قطعة نقوم بتشكيل قطع العجين على شكل حلزوني، ثم نرص الفطائر في صينية فرن مبطنة بورقة زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نغطي الصينية بفوطة نظيفة وتترك لمدة نصف ساعة حتى تختمر مرة أخرى، ثم ندهن الوجه بالحليب ويرش بالسكر ويوضع في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج البريوش من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.