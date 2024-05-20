مفيش تموين تاني خلاص ولا عيش.. الحكومة تقرر قرار صادم لأصحاب بطاقات التموين يوقفهم صرف دعمهم نهائيا

أعلنت الحكومة المصرية عن قرار جديد يؤثر على بعض حاملي البطاقات التموينية ما أثار ردود فعل واسعة بين المواطنين القرار ينص على وقف صرف الدعم التمويني تماما لبعض الفئات من حاملي بطاقات التموين حيث يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لضبط منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين.

الفئات المتأثرة بقرار وقف الدعم التموينى

الأفراد الذين تم تسجيلهم على البطاقة التموينية دون أن يكونوا رب الأسرة أو صاحب البطاقة.

إذا كانت الزوجة قد سجلت نفسها على بطاقة أسرتها ولم تقم بالفصل من بطاقتها الخاصة بعد الزواج.

بشرط توفر شهادة الطلاق.

الحكومة أكدت أن هذا القرار يهدف إلى ضمان العدالة في توزيع الدعم التمويني وتوجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجا كما دعت جميع المتأثرين إلى تحديث بياناتهم وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم التمويني.

كيفية التحقق من استمرار الدعم التمويني

يمكن لحاملي البطاقات التموينية التحقق من وضع بطاقاتهم عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التموين أو من خلال مكاتب التموين المحلية.

ينصح بمراجعة بيانات البطاقة بانتظام وتحديثها لضمان عدم التعرض لأي مشاكل في صرف الدعم.

الاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين 2024

للاستعلام عن سبب إيقاف بطاقة التموين يمكن لجميع المواطنين اتباع الخطوات التالية عبر موقع بوابة مصر الرقمية: