طريقة عمل خبز الحليب الهش مثل القطن طعمه روعة أحلى من الجاهز

خبز الحليب من المخبوزات الهشة المخصص لعمل الوجبات السريعة ويتم حشوه بالجبنة، واللانشون، والشاورما، والكبدة، والسجق وغيرها من الحشوات المختلفة التي تعطي له مذاق رائع، وهو يعرف بقوامه الهش، وطعمه اللذيذ ورائحته الشهية، وأغلب الناس يفضلون تناوله مع كوب من الشاي أو الحليب الساخن، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل خبز الحليب الهش بأسهل الخطوات.

مكونات عمل خبز الحليب الهش

يتكون الخبز من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب زبدة أو سمن.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

بيضة كبيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح.

كوب من الحليب الدافئ.

لدهن الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير خبز الحليب بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر ونضيف عليهم الحليب الدافئ ونتركهم جانبا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ونضيف عليه البيضة، والفانيليا ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح بالتدريج للخليط مع التقليب المستمر ونعجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نضيف الزبدة، أو السمن ونعجن مرة أخرى حتى تتكون عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة بكيس بلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل حتى يتضاعف حجمها. بعد أن يتم التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ونتركها حتى ترتاح قليلا.

طريقة تشكيل خبز الحليب

نشكل الكرات مرة أخرى على حسب الأشكال التي ترغبين بها، ثم نضعها في صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، نقوم بدهن وجه الخبز بصفار البيض المخفوق مع الحليب بواسطة الفرشاة، ثم ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 20 إلى 25 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نقوم بإخراج الخبز من الفرن ويترك حتى يبرد تماماً، ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.