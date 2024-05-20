مبروك النجاح .. بشرى سارة للجميع “نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024” ظهرت الآن

تستعد وزارة التربية العراقية خلال الساعات الاخيرة الماضية لاعلان نتائج السادس الاعدادي ، ولهذا يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024 حيث يستطيع الطالب الحصول علي نتائج السادس الاعدادي الكترونيًا عبر موقع نتائجنا والذي ينفرد بإعلان نتائج جميع الصفوف الدراسية في العراق ، وخلال الأيام القليلة القادمة تظهر نتيجة جميع طلاب السادس الاعدادي من امتحانات الدور الاول.

نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني 2024

يعيش الكثير من طلاب السادس الاعدادي حالة من القلق والترقب قبل ظهور نتائج الدور الاول حيث تعمل وزارة التربية العراقية بكل جهودها على الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم على صورة عالية من الدقة وإليكم خطوات الحصول علي نتائج السادس الاعدادي بالرقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا.

اولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي. ثم قم بالدخول عبر “نتائج الطلاب”. ثم اضغط علي أيقونة “نتائج السادس الاعدادي”. ثم قم بكتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب”. ثم اضغط على “استعلام”. تظهر نتيجة الطالب بالدرجات.

موعد انتهاء امتحانات السادس الاعدادي 2024

بدأ العد التنازلي خلال الأيام الأخيرة الماضية على نهاية امتحانات السادس الاعدادي في الكثير من المحافظات العراقية حيث بدأت الامتحانات يوم السبت الموافق الثامن عشر من مايو 2024 ، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو الجاري حيث تستمر الامتحانات لمدة أسبوع كامل ، ويبذل جميع طلاب السادس الاعدادي المزيد من الجهد في المراجعة والمذاكرة خلال الأيام الماضية للتفوق والحصول علي أعلي الدرجات.