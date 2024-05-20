موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024 وحقيقة الزيادة الجديدة على المعاشات لكل الفئات

يهتم عدد كبير من أصحاب المعاشات خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، خاصة وسط الظروف الصعبة التي يمر بها الكثير من المواطنين بسبب غلاء أسعار المواد والسلع الغذائية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد كلف الحكومة المصرية بزيادة المعاشات بقيمة 15% لجميع الفئات، وذلك حرصاً من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين ومساندة المواطن المصري في ظل الأزمة التي تشهدها البلاد خلال الآونة الأخيرة…..

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024

وبدأت عمليات البحث تتزايد عن موعد صرف معاشات شهر يونيو 2024، والتي من المقرر أن يتم صرفها بداية من يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وأكد مصدر مسؤول بوزارة التضامن الإجتماعي أن الوزارة أكدت على صرف معاشات المواطنين في الموعد المحدد دون تأخير وذلك حتى يتمكن المواطنين من شراء ما يلزمهم من إحتياجات خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك الذي سوف يكون في 16 يونيو المقبل.

حقيقة الزيادة الجديدة على المعاشات لكل الفئات

وتحدثت الدكتورة “نيفين القباج” عن حقيقة الزيادة الجديدة على المعاشات لتؤكد أن معاشات شهر يونيو 2024، سوف تكون بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الشهور الماضية، والتي وصلت إلى 15% من قيمة المعاش يتم صرفها لجميع المستفيدين من المعاشات .

أماكن صرف معاشات شهر يونيو 2024

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن أنه يمكن للمواطنين الحصول على معاشات شهر يونيو من عدد من المنافذ تيسيراً على عدد كبير من المواطنين من أصحاب المعاشات، وتجنباً للإزدحام والتكدس ، وإليمن منافذ صرف معاشات شهر يونيو 2024….