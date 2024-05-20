بالرقم الإمتحاني رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول ٢٠٢٤ “𝔼ℙ𝔼𝔻𝕌.𝔾𝕆𝕍.𝕀ℚ”

مع زيادة البحث الكبيرة عبر العديد من المواقع الإلكترونية يسعى الناس لمعرفة موعد ظهور نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي لعام 2024 إن تلك الاختبارات التي انتهت يوم الأحد التاسع عشر من شهر مايو تعتبر من المراحل الحاسمة التي يطمح الجميع في تحقيق نتائج جيدة من خلالها حيث يتم فيها تحديد المستقبل التعليمي القريب إن تطوير وتعزيز المجتمع العراقي يعتمد على هذه القدرات الواعدة وتعليمهم على أسس قوية وتطويرهم بتعليم متقدم.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي دور أول ٢٠٢٤

ينتظر العديد من الأشخاص بفارغ الصبر إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2024 حيث بدأت عمليات التصحيح لأوراق الإجابة بمجرد استلامها من قبل الكوادر التعليمية يتم تنفيذ هذه العملية فوراً تنفيذاً لتوجيهات الوزارة بضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن بعد ذلك يتم بدء عملية المراجعة وتقييم الدرجات ومن ثم يتم رفع النتائج عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاطلاع على النتيجة، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية على الإنترنت.

النقر على الأيقونة المخصصة للخدمات المتاحة على الموقع.

اختيار خدمة نتائج الطلاب من القائمة المعروضة.

تحديد الصف السادس الابتدائي والعام الدراسي 2024 والدور الأول.

ملء جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم الامتحاني.

اختيار اسم المحافظة التي تنتمي إليها المدرسة.

الضغط على زر عرض النتيجة لعرض جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2024 بابل

وزارة التربية والتعليم قد اعتمدت بعض الروابط الرقمية لخدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع المراحل التعليمية وفي جميع المحافظات ومن بين هذه الروابط المعتمدة تبرز نتائجنا كواحدة من أفضلها يمكن للأفراد الاستفادة من هذه الخدمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

النقر على رابط نتائجنا الرقمي.

الدخول إلى الموقع والنقر على خيار نتائج الطلاب.

تحديد العام الدراسي للصف السادس الابتدائي.

اختيار العام الدراسي الحالي وتحديد اسم المحافظة التي يدرس فيها الطالب.

إدخال اسم الطالب ورقمه الامتحاني.

النقر على زر عرض النتيجة.

وبهذه الخطوات ستظهر نتيجة الطالب على الشاشة في لحظات قليلة مما يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتيجة بسهولة ويسر.