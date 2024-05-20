“بسعر خيالي”تعرف على مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث يرغب عدد كبير من الشباب في البحث عن أحدث الإصدارات للهواتف الذكية التي أصبحت لا غنى عنها خلال السنوات الماضية، والـ آيفون iPhone 13 Pro Max من أكثر وأجدد الهواتف الذكية التي لها تصميم أنيق وجذاب من إطار معجني وقوي مقاوم للصدمات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواصفاته ومميزاته وموعد طرحه في الأسواق المصرية …
مواصفات آيفون 13 Pro Max
يمتلك هاتف آيفون 13 Pro Max عدد من المواصفات التي جعلته يتصدر قوائم البحث خلال الشهور الماضية:، وإليكم أهم مميزاته….
- الشاشة: يمتلك الجهاز شاشة كبيرة تصل مساحتها إلى 6.7 بوصة من نوع ريتنا سوبر أموليد ، أما عد دقة الشاشة فقد بلغت الـ 1284*2778 بيكسل.
- كثافة البكسلات في الشاشة تصل إلى 458 بيكسل للبوصة.
- أبعاد الشاشة: عرض الشاشة هو 9:19.5 وهذا ما يجعل المستخدم يتمتع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب بجودة عالية.
سعر آيفون iPhone 13 Pro Max
- السعر المتداول لجهاز آيفون 13 Pro Max هو 43 ألف جنيه مصري وذلك للنسخة 256 128 جيجا بايت.
- أما سعر جهاز آيفون 13 Pro Max نسخة 256 جيجا بايت فقد وصل سعرها 46 ألف جنيه.
- ويباع الآيفون 128 جيجا بايت في المملكة السعودية حوالي 5000 ريال سعودية أما نسخة الـ 256 جيجا بايت فقد وصلت لـ 5500 ريال سعودي.
- وتباع نسخة الآيفون بسعة 512 جيجا بحوالي 5900 ريال سعودي.
- أما سعر الجهاز بسعة 1 تيرا بايت فقد بلغ سعره 6700 ريال سعودي.
- سعر الآيفون في الإمارات لنسخة 128 جيجا بايت 4100 درهم، أما نسخة 256 جيجا يتم بيعها بسعر 4600 درهم ، ونسخة 512 يتم بيعها بسعر 4300 درهم، وسعر الآيفون لسعة 1 تيرا بايت وصلت لـ 4900 درهم .