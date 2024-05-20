“بسعر خيالي”تعرف على مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max

مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone 13 Pro Max، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حيث يرغب عدد كبير من الشباب في البحث عن أحدث الإصدارات للهواتف الذكية التي أصبحت لا غنى عنها خلال السنوات الماضية، والـ آيفون iPhone 13 Pro Max من أكثر وأجدد الهواتف الذكية التي لها تصميم أنيق وجذاب من إطار معجني وقوي مقاوم للصدمات ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على مواصفاته ومميزاته وموعد طرحه في الأسواق المصرية …

مواصفات آيفون 13 Pro Max

يمتلك هاتف آيفون 13 Pro Max عدد من المواصفات التي جعلته يتصدر قوائم البحث خلال الشهور الماضية:، وإليكم أهم مميزاته….

الشاشة: يمتلك الجهاز شاشة كبيرة تصل مساحتها إلى 6.7 بوصة من نوع ريتنا سوبر أموليد ، أما عد دقة الشاشة فقد بلغت الـ 1284*2778 بيكسل.

كثافة البكسلات في الشاشة تصل إلى 458 بيكسل للبوصة.

أبعاد الشاشة: عرض الشاشة هو 9:19.5 وهذا ما يجعل المستخدم يتمتع بمشاهدة الفيديوهات والألعاب بجودة عالية.

سعر آيفون iPhone 13 Pro Max