شروط الاستفادة من دعم ريف وما هي القطاعات والمنتجات المستهدفة لدعم الريف 1445

في عالم الزراعة المتطور، يتألق برنامج ريف كرائد في دعم الاستدامة الزراعية في المناطق الريفية، خاصةً في منطقة الشرقية، يهدف البرنامج إلى دعم القطاعات الزراعية الواعدة وتمكين المزارعين من تحقيق الاكتفاء الذاتي والنمو الاقتصادي، تابعوا معانا لمعرفة المزيد حول القطاعات التي من ضمنها الدعم في المنطقة الشرقية.

ما هو برنامج ريف

من أهم المبادرات الحكومية في الزراعة هو برنامج ريف التى يهدف إلى دعم جميع المزارعين وأسرهم في المناطق الريفية، حيث يقدم دعمًا ماليًا يعادل 10% من رأس المال المسجل في الطلب شهريًا، يتم تحديد الدعم حيث لا يتجاوز القيمة الإجمالية لرأس المال المخصص للمشروع، وبحد أقصى تبلغ قيمتها 54,000 ريال سعودي سنويًا، تشمل الأنشطة المدعومة زراعة البن العربي والفواكه الرئيسية مثل الفراولة والليمون والمانجو ، بالإضافة إلى إنتاج العسل وزراعة المحاصيل البعلية مثل الدخن والحبحب والقمح والذرة الرفيعة، وكذلك منتجات الورد الطائفي و الفل الجيزان.

دعم ريف في المطقة الشرقية

قام برنامج ريف بالإعلان عن تحديد القطاعات الزراعية في المنطقة الشرقية الأساسية عن طريق منصته الإلكترونية للحصول على الدعم، وتتضمن هذه القطاعات إنتاج العسل ومجموعة متنوعة من الفواكه مثل الفراولة، الليمون، الرمان، العنب، المانجو، مع اعتبار المميزات النسبية لكل قطاع، وأوضح البرنامج أن فترة النظر في الطلبات تستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر، أي 90 يومًا، من تاريخ تقديم الطلب، أما بالنسبة لمدة الدراسة المطلوبة للطلبات، أكد البرنامج أنها تبلغ 90 يومًا، وفي حال تجاوز هذه المدة، ينصح المستفيدون بالتوجه إلى الفرع المحلي للحصول على الدعم والمساعدة اللازمة.

شروط الاستفادة من دعم ريف 1445

شروط التأهل للحصول على دعم ريف، يجب أن يكون المتقدم به هذه الشروط: