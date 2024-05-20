“حدث وطور لعبتك المفضلة“ تحديث لعبة بيس موبايل pess mobile 2024 على أندرويد وايفون.. حدث مجانا 100%

يبحث الأفراد عن طريقة تحميل لعبة بيس موبايل الممتعة والتي هي لعبة خاصة بممارسة كرة القدم، والتي تحوز على عشق الملايين من الناس وهو ما قد يعد السبب الرئيسي في نجاح اللعبة من بداية الإصدار الأول لها ذو الإعدادات البسيطة، ولكن حرصت الشركة المصنعة لها على أن تستمر في تقديم المزيد من التحديثات حتى تصبح اللعبة مماثلة تماماً لكرة القدم على أرض الواقع ولتواكب التغييرات التي تتم في الرياضة.

تحديث لعبة بيس موبايل pess mobile 2024 على أندرويد وايفون

أصبح الآن يمكن بسهولة تحميل لعبة بيس موبايل على أي هاتف ذكي أو جهاز آخر للاستمتاع بأكثر الألعاب متعة من خلال موقع كونامي الشركة المطورة للعبة، وهو عبر القيام بالخطوات الآتية:

يتم فتح موقع شركة كونامي الرسمي.

ثم الضغط على أيقونة ألعاب، واختيار اللعبة المراد تحميلها من بين القائمة المعروضة .

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة تنزيل.

عندما يتم الانتهاء من تحميل اللعبة يمكن فتحها وإنشاء حساب بها، ومن ثم خوض المباريات.

مميزات تحديث لعبة أي فوتبول الجديد

يوجد عدد من المزايا التي تتمتع بها اللعبة والتي تجعلها الأكثر شعبية من بين الألعاب الموجودة، وذلك يرجع إلى الآتي: