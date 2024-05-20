“صدرت pdf؟”.. نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 عبر موقع وزارة التربية العراقية في كل المحافظات

تصدرت نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة وذلك لأنها من أهم المراحل التعليمية التي تشغل اهتماما كبيرا من قبل الطلاب وأولياء الأمور، ويجدر بنا الإشارة إلى أن الامتحانات هذه المرحلة سوف تبدأ خلال شهر مايو الحالي، لذلك يستعد الكثير من الطلاب والطالبات لأداء هذه الامتحانات بشغف شديد، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن هذه النتائج إلى جانب كيفية الاستعلام عنها.

نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 وذلك بعد الانتهاء من عملية تصحيح أوراق الطلاب الامتحانية ورصد درجاتهم في جميع المواد الدراسية، ومن ثم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم العراقي، وأوضحت الوزارة أن النتائج متاحة على موقع “نتائجنا” الالكتروني، وكذلك على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، من أجل التسهيل على الطلاب معرفة النتيجة الخاصة بهم بكل سهولة دون الحاجة للذهاب إلى المقر المدرسي، بالإضافة إلى أنها من المتوقع أن تكون النتائج مبشرة إلى حد كبير وهذا يبرز دور الوزارة الكبير في رفع المستوى التعليمي للطلاب.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024

هناك العديد من الخطوات التي تمكن الطلاب من استخراج نتائج الثالث متوسط بالاسم 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة التربية العراقية.

سجل الدخول إلى صفحة النتائج على الموقع.

حدد المرحلة وهي الصف الثالث المتوسط.

اختر الفصل الدراسي الثاني.

قم بإدراج كافة المعلومات المطلوبة والتي تتمثل في كل من الرقم الامتحاني والاسم.

انقر على خانة بحث.

وبعد إتمام الخطوات السابقة يستطيع الطالب معرفة النتيجة الخاصة به بشكل مفصل.

ومن خلال تنفيذ هذه الخطوات يمكنك الحصول على نتيجتك يشكل مفصل في صورة بيان يحتوي على الدرجات في كافة المواد.