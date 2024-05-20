موعد صرف الدعم السكني 1445 لشهر مايو … والشروط المطلوبة

يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني 1445 لشهر مايو، الذي أصبح من أكثر الأمور المهمة التي تتزايد عنها عمليات البحث ، حيث تسعى الحكومة السعودية دائماً على توفير الدعم الكافي لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على توفير مأوى أو سكن لهم ، وقد أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن الدعم السكني الذي يمكن للمواطن السعودي الإستفادة منه لكن يجب أو تتوافر فيه الشروط الآتية:

موعد صرف الدعم السكني 1445

يتساءل عدد كبير من المواطنين بالسعودية عن موعد صرف الدعم السكني 1445، والتي أعلنت عنه الحكومة السعودية أنه يتم صرفه في يوم 24 من كل شهر ميلادي ن إلا إذا تصادف اليوم إجازة أو عطلة رسمية في المملكة ، وهذا الشهر سوف يكون يوم 24 من مايو يوم جمعة وذلك سوف يتم نزول الدعم السكني في حسابات المستفيدين يوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 .

رابط التسجيل في الدعم السكني 1445 – 2024

وأعلنت وزارة الإسكان السعودية عن توفير رابط الكتروني للتسجيل في الدعم السكني الذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال السطور التالية :

زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني على الإنترنت.

ادخل على إنشاء حساب جديد.

ادخل البيانات والمعلومات اللازمة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ارفع الأوراق والمستندات على الموقع.

تأكد من البيانات التي أدخلتها جيداً.

ثم اضغط على “موافق” على الشروط والأحكام.

في النهاية اضغط على “ارسال الطلب”.

سوف يتم مراجعة الطلب وفي حالة الموافقة سوف يتم ارسال رسالة على البريد الإلكتروني المسجل.

ما هي شروط الحصول على الدعم السكني 1445

وأعلنت وزارة الإسكان عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على الدعم السكني بالممكلة ، والتي جاءت كالتالي: