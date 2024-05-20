“وينك يا لولو يا لو الشطورة” تردد قناة وناسة بيبي كيدز الجديد 2024 على النايل سات لمشاهدة أحلى أعاني لولو

تعد واحدة من أفضل القنوات المسؤولة عن بث المحتوى الشيق والترفيهي للأطفال، وليس ذلك فقط بل تقدم المحتوى التعليمي والهادف لهم مثل عرض الأرقام وأسماء الفاكهة، وهي تتناسب مع جميع الفئات العمرية، لذلك يرغب جميع الآباء والأمهات في تنزيلها على جهاز التلفاز الخاص بهم من خلال معرفة التردد، فهي تساهم في ترسيخ القيم الإيجابية في ذهنهم وتعديل سلوكهم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

تعتبر هذه قناة وناسة بيبي كيدز من أفضل القنوات العربية المخصصة للطفل، لذلك يجب معرفة التردد الصائب لتنزيلها والاستمتاع بالمشاهدة على مدار 24 ساعة، ويتبين ذلك التردد من خلال ما يلي:

التردد: 11595.

الاستقطاب: عمودي.

الجودة: HD.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة وناسة 2024 على عرب سات بجودة HD

تتوفر هذه القناة بشكل مجاني وبأعلى جودة على الجهاز وبدون تشويش نهائي في البث، ويمكن معرفة تردد القناة على عرب سات من خلال ما يأتي:

التردد الحديث: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كيفية تنزيل قناة وناسة كيدز على الريسيفر

يمكن ضبط قناة وناسة بكل سهولة من خلال اتباع ما يلي من خطوات:

الانتقال إلى الاعدادات، والضغط على أيقونة “إضافة تردد”.

كتابة البيانات المطلوبة مثل التردد ومعدل الترميز، وغيرها.

النقر على “حفظ” ومن ثم زر “تنزيل”.

برامج قناة وناسة بيبي

تتميز هذه القناة بعرض العديد من البرامج يتمثل أهمها فيما يلي: