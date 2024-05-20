“ابحث عن اسمك”.. تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر مظلتي

يترقب كافة المواطنين في مختلف محافظات العراق بفارغ الصبر الإعلان عن قوائم اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، وتعتبر ضمن المساعدات المقدمة من الحكومة العراقية من أهم الجهود المبذولة لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين حيث تهدف هذه المساعدة إلى تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المحتاجة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكية على مستوى العالم، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، مما يساعدهم على مواجهة غلاء الأسعار وتحسين ظروفهم المعيشية، ومن خلال هذه الجهود، تأمل الحكومة في دفع عجلة الحياة قليلاً للأمام للفئات المستحقة، مما يحسن من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أعلنت وزارة الشؤون والاجتماعية بالعراق عن تأخر الإعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 يعود إلى مراجعة وفحص الطلبات المقدمة بناء على الشروط المحددة من قبل الوزارة، بالإضافة إلى القيام زيارات ميدانية للتحقق من الحالات المستحقة سواء أكانوا مقيمين دائمين في الدولة، وزوجات المعاقين سواء كانت الإعاقة كلية أو جزئية، وزوجات السجناء، والمطلقات، واليتامى، وأتاحت الوزارة منصة مظلتي للاستعلام عن القبول ببرنامج الدعم الاجتماعي، وإذا تم قبولك فسوف يتم منحك راتبا شهريا يكفل لك حياة كريمة.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يمكن الاستعلام عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من خلال اتباع الخطوات التالية: