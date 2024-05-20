العب اول واحد بالتحديث الجديد … تحديث ببجي موبايل اخر اصدار 2024 الموقع الرسمي 

تعد لعبة ببجي موبايل (PUBG Mobile) واحدة من أكثر الألعاب شهرة وانتشارا على مستوى العالم حيث تجمع بين الإثارة والتحدي في بيئة قتال متعددة اللاعبين عبر الإنترنت كما تشهد اللعبة تحديثات دورية تهدف إلى تحسين تجربة اللعب وإضافة محتويات جديدة مثل الخرائط والأسلحة والأحداث الخاصة و يتطلع اللاعبون دائما للحصول على أحدث إصدارات اللعبة لضمان الحصول على أفضل أداء واستمتاع بكافة المزايا الجديدة كما يمكن تنزيل التحديثات من الموقع الرسمي للعبة أو من متاجر التطبيقات المعتمدة مثل Google Play لأجهزة Android App Store لأجهزة iOS.

تحديث ببجي موبايل اخر اصدار 2024

أعلنت إدارة لعبة ببجي عن إصدار تحديث جديد للهواتف المحمولة برقم 3.2 لذا تسارع العديد من الأشخاص لمحاولة تنزيل التحديث الجديد من اللعبة وإليك خطوات التحديث كما يلي:

افتح متجر التطبيقات الموجود على هاتفك المحمول سواء كان Google Play لأجهزة Android أو App Store لأجهزة iOS.

في خانة البحث داخل المتجر اكتب اسم ببجي أو

PUBG Mobile.

انقر على أيقونة اللعبة لتنتقل إلى صفحتها الرئيسية في المتجر.

في صفحة اللعبة، ستجد زر تحديث على يسار الصفحة ثم يتم الضغط عليه لبدء عملية التحديث.

انتظر بضعة دقائق حتى ينتهي المتجر من تنزيل وتثبيت التحديث الجديد للعبة.

بعد الانتهاء من التحديث قم بفتح اللعبة من على جهازك.

أدخل بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك (مثل حسابك على PUB أو حسابك على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة باللعبة).

بعد تسجيل الدخول ستظهر أمامك كافة التحديثات والمزايا الجديدة التي تمت إضافتها في الإصدار الأخير 3.2.

مميزات تحديث ببجى

تحديث ببجي موبايل 3.2 يقدم مجموعة من الميزات والتحسينات المثيرة للأندرويد والآيفون فيما يلي نظرة عامة على أبرز مميزات التحديث: