وزارة العمل تعلن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 عموم المحافظات والشروط اللازمة

أفصحت وزارة العمل العراقية عن قوائم تضم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024 في الفترة 2023/2024 وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد أحمد الأسدي عن أسماء الأسر التي تمت مداخلتها في إطار قانون الضمان الصحي والتي بلغ عددها 99 ألف أسرة في الوجبة الأولى من بغداد أشار رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور أحمد الموسوي إلى أن هذا القانون يهدف إلى توفير الخدمات الصحية للأسر المستفيدة عبر العمليات الجراحية والمعاينات المجانية وتلقي العلاج بشكل مجاني كما شدد الموسوي على ضرورة مراجعة وحدات الأسر المستفيدة لتسلم الدفاتر الصحية والاستفادة الكاملة من الخدمات الصحية المجانية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق 2024

وأوضحت وزارة العمل العراقية أن عدد المواطنين العراقيين المستفيدين من برنامج الرعاية الاجتماعية في الدفعة الأخيرة لشهر ديسمبر 2023 بلغ 70 ألف شخص وبناء على هذا بدأت الوزارة بتفعيل رابط موقعها على منصة مظلتي لتمكين الأفراد من الاستعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية بشكل إلكتروني وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الانتقال إلى منصة مظلتي المخصصة.

النقر على برنامج الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة التي يرغب الفرد في الاستعلام عنها.

الضغط على خيار تنزيل الكشوفات.

بعد ذلك يطلب من الفرد إدخال اسمه بالكامل في خانة البحث للاستعلام عما إذا كان قد تم قبوله في البرنامج أم لا.

شروط التقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق

للتقديم على الرعاية الاجتماعية في العراق، هناك مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين للحصول على الدعم هذه الشروط تتضمن: