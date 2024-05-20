كيفية تقديم اعتراض على الضمان المطور.. خطوات وشروط أساسية

الضمان الاجتماعي المطور يقوم بتقديم العديد من الخدمات التي تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف عليها، وذلك لتقديم الدعم للفئات المستحقة ذلك وبناءً على ذلك هناك خطوات تقديم اعتراض على الضمان الاجتماعي للذين لم يتمكنوا من الحصول على هذا الدعم بالإضافة إلى أن هناك أهم الشروط المطلوبة لكي يستطيع المواطن أن يحصل على الدعم بشكل كامل، ومن خلال هذا المقال نستطيع التعرف على كل ذلك فتابعونا.

خطوات تقديم اعتراض على الضمان المطور

يستطيع المواطن السعودي أن يقدم اعتراض على الضمان المطور وذلك من خلال عدة خطوات سنتعرف عليها خلال هذه النقاط وهي:

يذهب المواطن لموقع الوزارة الخاصة بوزارة الموارد البشرية.

بعد ذلك يضغط على خيار الضمان الاجتماعي في الخدمات المتوفرة.

يتم بعد ذلك تسجيل الدخول من خلال ملء البيانات المطلوبة منه.

بعد تسجيل الدخول يمكنك الضغط على تقديم اعتراض وكتابة رقم الهوية ورقم الجوال.

يتم إرسال رسالة على جوالك للتحقق من هويتك.

بعد ذلك تجد أمامك أسباب عدم إمكانية الحصول على الدعم وقد يكون السبب هو عدم تحديث البيانات.

في نهاية الأمر بعد كتابة الاعتراض يتم إرسال الطلب بشكل مباشر وبالتالي تكون عملية الاعتراض قد تمت بنجاح.

أهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم من الضمان المطور

بالنسبة إلى شروط الحصول على الدعم من الضمان المطور فإن وزارة الموارد البشرية قامت بتحديدها حتى يستفيد المواطن بشكل كامل وهذه الشروط تتمثل في: