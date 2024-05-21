“وزارة الشؤون الاجتماعية منحة 300 دينار 2024“ التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري والشروط المطلوبة social.gov.tn

قامت وزارة الشئون الاجتماعية التونسية بالإعلان عن إتاحة التسجيل في منحة 300 دينار 2024 تونس، وهي خدمة مقدمة إلى الأفراد أصحاب الدخول الشهري المنخفض والذين أصبحوا يعانوا في فترة ارتفاع الأسعار الحالية والتغيرات الاقتصادية التي أثرت عليهم وعلى المستوى المعيشي لهم، ولذلك تحرص الدولة في تلك الظروف على تخفيف الأعباء من على الأفراد ومساعدتهم في تحسين الوضع المعيشي وشراء احتياجاتهم الأساسية.

التسجيل في منحة 300 دينار تونس فوري

كما أتاحت الوزارة القدرة على التقديم على منحة 300 دينار 2024 تونس بشكل إلكتروني للتسهيل بشكل أكبر على المستفيدين، وذلك من خلال القيام بالخطوات الآتية:

يتم زيارة موقع وزارة الشئون الاجتماعية التونسية الرسمي.

ثم الضغط على خانة تسجيل الدخول ومن ثم إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم ملء البيانات المطلوبة من المتقدم، وأيضاً إدخال رقم بطاقة الهوية الشخصية.

ثم الضغط على كلمة تسجيل والخروج من الموقع إلى حين أن يتم فحص الطلب، ومن ثم التواصل مع الفرد الذي قام بتقديمه.

شروط التقديم على منحة 300 دينار تونسي

تضع الوزارة في المنحة عدد من الشروط يتم وفقاً لمدى توفرها في الأفراد من هم يستحقون الحصول على الدعم، وتحتوي هذه الشروط على الآتي: