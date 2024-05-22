“هترجعي صبية ولو عمرك كان 70” .. أسهل طريقة لعمل كريم لبان الدكر بطريقة سهلة واقتصادية ومتوفرة في كل بيت

يُعد كريم لبان الذكر من الوصفات الطبيعية المفيدة لشد الوجه والتخلص من الترهلات والتجاعيد المبكرة، ويعتبر الكريم بمثابة كولاجين طبيعي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل، إذا كنتِ تعانين من وجود التجاعيد أو الترهلات في بشرتك، إليكِ طريقة تحضير كريم لبان الذكر بالتفصيل لتحصلي على بشرة نضرة وشبابية وخالية من علامات تقدم السن، مما يجعلك تبدين أصغر بكثير.

مكونات كريم لبان الذكر

إليك أهم المكونات التي يمكنك استخدامها لماسك لبان الذكر للحفاظ على نضارة البشرة.

المكونات

ملعقة كبيرة من لبان الذكر المطحون

نصف كوب من الماء المغلي

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

ملعقة صغيرة من زيت الورد

خطوات تجهيز الماسك

قومي باتباع الخطوات التالية لتحضير الماسك.

قومي بإضافة لبان الذكر المطحون إلى نصف كوب من الماء المغلي.

اتركيه منقوعًا لمدة 24 ساعة حتى يذوب اللبان ويُفرز مكوناته الفعالة في الماء .

بعد مرور 24 ساعة، صفي الماء جيدًا للتخلص من الشوائب والرواسب المتبقية.

قومي بإضافة زيت جوز الهند وزيت الورد إلى الماء المصفى.

امزجي المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

صبي الخليط في وعاء نظيف ومعقم، واحتفظي به في الثلاجة للحفاظ على صلاحيته.

طريقة الاستخدام كريم لبان الدكر

يمكنك استخدام هذا الماسك مرة من كل إسبوع للحصول على نتيجة أفضل.

قبل استخدام الكريم، احرصي على تنظيف بشرتك جيدًا لإزالة أي شوائب أو أوساخ.

ضعي كمية مناسبة من الكريم على الوجه والرقبة وابتعدي عن الأعين.

دلكيه بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه جيدا.

فوائد كريم لبان الدكر

إليك أهم الفوائد التي يمكنك الحصول عليها عند استخدام ماسك كريم لبان الذكر.