“نتيجتك عندنا”.. نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 الترم الثاني عبر بوابة التعليم الاساسي في جميع المحافظات

ظهرت الآن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 وأصبح بإمكان الطلاب الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي التي خصصت الوزارة للإعلان عن النتائج لسنوات النقل الأساسي ويتم ذلك من خلال إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه، وقد ظهرت النتيجة بالتقديرات وليست بالدرجات، والجدير بالذكر أن هذا النظام كان متبعا منذ الأعوام الماضية.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 ستكون بالألوان بشرط أن يحصل الطالب على 30%في الامتحان في كل مادة، ويعبر كل لون عن مستوى الطالب في كل مادة، من الملاحظ هذا العام أن النتائج كانت مرضية نسبيا عن الأعوام السابقة، وهذا يعكس التزام الوزارة بالنهوض بالتعليم، كما يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال المدارس أو الإدارات التعليمية، لابد من الإشارة إلى أن عمليات التصحيح قد تمت بكل نزاهة وشرف وذلك بعد الانتهاء من أداء الاختبارات مباشرة، من أجل ضمان إعطاء كل طالب حقه، كما أن الاختبارات كانت مناسبة للمستوى الطالب المتوسط ولم يوجد بها أي صعوبة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024

وفرت وزارة التربية والتعليم إمكانية الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم 2024 من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى بوابة التعليم الأساسي.

حددد المرحلة التعليمية وهي الابتدائية.

اختر الصف الخامس الابتدائي.

انقر على الفصل الدراسي الثاني.

اكتب بعض البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الجلوس.

اضغط بعد ذلك على الاستعلام.

تمهل حتى تظهر النتيجة بالتفصيل.

والجدير بالذكر أن نتيجة هذه المرحلة قد ظهرت بكافة المحافظات، ويمكن للطلاب الحصول عليها من خلال بوابة التعليم الأساسي أو التوجه إلى المدارس.