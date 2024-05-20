“دعم ريف”.. خطوات التسجيل وأهم الشروط للحصول على الدعم

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة إلى إعانة المواطنين الذين يحتاجون إلى بعض الاهتمام وتسليط الضوء عليهم من خلال إتاحة بعض البرامج التي تساعدهم على إعانة أسرتهم وتوفير كل سبل الراحة لهم وذلك بأن يعيشوا حياة كريمة، ويعتبر دعم ريف من أهم ما قدمته المملكة العربية السعودية ولكنه له شروطه الخاصة به بالإضافة إلى خطوات مهمة من أجل التسجيل، وخلال مقال اليوم نتعرف على خطوات التسجيل وأهم الشروط للحصول على الدعم.

خطوات التسجيل في دعم ريف

تتمثل خطوات التقديم في دعم ريف في هذه النقاط التي ينبغي أن تسير عليها كما هي حتى يتم الحصول على الدعم بشكل صحيح وهى:

يذهب المتقدم لموقع منصة ريف وبعد ذلك يضغط على المربع الذي به تقديم طلب دعم.

بعد ذلك عند ظهور تسجيل الدخول في حالة تواجد حساب يتم كتابة البيانات المطلوبة.

أما عند عدم توافر حساب يتم إنشاء حساب جديد.

في تلك الخطوة يكتب كافة البيانات الخاصة به من اسمه ورقم هويته ورقم جواله وباقي البيانات المطلوبة.

يتم التحقق من هوية الشخص فيتم إرسال رمز للتحقق عند كتابته يتأكد الجهاز من أنك إنسان و لست روبوت.

بعد ذلك يتم استكمال باقي البيانات المطلوبة سواء بيانات شخصية أو مهنية أو مستندات داعمة.

يتم إرسال جميع المستندات المهمة مثل صورة الهوية والوثائق المطلوبة سواء المالية أو الخاصة بالزراعة.

بعد ذلك يضغط على تقديم الطلب والانتظار حتى يتم مراجعة الطلب إما بالقبول أو الرفض.

شروط الحصول على دعم ريف

حتى يتمكن المواطن السعودي من الحصول على ما يُعرف بدعم ريف والذي يتعلق بمن لا يمتلكون وظيفة من الرجال والنساء أو ربات البيوت وغيرهم، هناك بعض الشروط وهي: