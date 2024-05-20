العد التنازلي بدء… كم باقي على موعد عيد الاضحي بالمغرب 2024 فلكياً

موعد عيد الاضحي بالمغرب 2024، يترقب المواطنون في المملكة المغربية بفارغ الصبر معرفة تاريخ عيد الأضحى في المغرب لعام 2024، حيث يهتمون بالتحضيرات والاستعدادات لاستقبال هذه المناسبة الدينية الهامة التي تعدّ من بين الأعياد البارزة في التقويم الإسلامي، يعتبر عيد الأضحى عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع الموظفين العاملين في مختلف القطاعات داخل المملكة المغربية

من المعلوم أن موعد عيد الأضحى يتم تحديده بناءا على الرؤية الفلكية والمؤشرات الفلكية المعتمدة وهو يخضع لتحديث دوري من قبل السلطات المختصة يتطلب تحديد تاريخ العيد تقديم التوضيحات اللازمة بشأن التقويم الهجري وتحديد اليوم الذي يتزامن مع العيد بناءا على المعايير الفلكية.

موعد عيد الاضحي بالمغرب 2024

تشير التوقعات الفلكية في المملكة المغربية إلى أن يوم 16 يونيو 2024 سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك بينما ستكون وقفة عرفات في اليوم السابق أي في 15 يونيو.

تتواصل إجازة عيد الأضحى في المؤسسات الحكومية والمصارف في المملكة المغربية لمدة أربعة أيام حتى يوم 19 يونيو 2024.

بينما تحصل القطاعات الخاصة على ثلاثة أيام إجازة رسمية وتنتهي في 18 يونيو 2024.

من المتوقع أن يتم تأكيد موعد عيد الأضحى المبارك بعد رؤية هلال شهر ذي الحجة في الأيام الأخيرة من شهر ذي القعدة لعام 1445هـ.

جدول العطلات الوطنية في المغرب

فيما يلي جدول العطل الرسمية في المملكة المغربية التي أعلنتها الحكومة للمواطنين:

السادس من نوفمبر 2024 احتفاء بذكرى المسيرة الخضراء.

الثامن عشر من نوفمبر 2024 احتفال بعيد الاستقلال.

الأول من يناير 2024 احتفال برأس السنة الميلادية.

الحادي عشر من يناير 2024 احتفال بذكرى تقديم وثيقة الاستقلال.

هذه العطل الوطنية تمنح المواطنين الفرصة للاحتفال والاسترخاء، كما تمثل فرصة للتأمل في أحداث تاريخية هامة في تاريخ المملكة المغربية.