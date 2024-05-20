وزارة الاسكان توضح خطوات التسجيل في الدعم السكني وشروط التقديم

تقوم الحكومة ببذل أقصى جهودها من أجل توفير حياة كريمة لكافة المواطنين وإتاحة سكن يناسبهم و يأويهم في ليالي الشتاء القارصة، وبناءً على ذلك قامت وزارة الإسكان بإطلاق برنامج يتعلق بهذا الأمر وهو برنامج سكني يوفر من خلاله مسكن لبعض المواطنين الذين ليس لديهم القدرة على امتلاك العقارات بسبب ارتفاع أسعارها، وفي ذلك البرنامج أيضا هناك قروض مدعومة وأراضي مجانية والهدف من تلك المبادرة تعزيز القطاعات العقارية والحفاظ على النمو السكاني فيما يخص تطلعات المملكة في التنمية الشاملة وفي هذا المقال سنتعرف على ما قامت به وزارة الإسكان من توضيح خطوات التسجيل في الدعم السكني.

خطوات التسجيل في الدعم السكني

يجب عند الرغبة في الحصول على دعم سكني التسجيل بشكل إلكتروني، حيث تحدثت وزارة الإسكان عن أهمية هذا الأمر وهناك خطوات واضحة لعملية التسجيل وهي:

أولًا يجب الدخول على موقع منصة سكني الرسمي وتسجيل الدخول.

يتم تسجيل الدخول من خلال رقم الهوية بالإضافة إلى كلمة المرور.

بعد ذلك يتم إدخال رمز التأكيد المرئي.

ثم الذهاب إلى قسم الخدمات ويختار الدعم السكني وتسجيل الطلب.

في هذه الخطوة يتم كتابة كافة البيانات في نموذج التسجيل والتأكيد على شروط الدعم ثم الموافقة عليها.

أخيرًا يضغط على زر إرسال الطلب وينتظر إلى حين مراجعة الطلب.

شروط التقديم على الدعم السكني

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن شروط تم وضعها من قبلهم حتى يستحق المواطن هذا الدعم السكني وهذه الشروط تتمثل في: