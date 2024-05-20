“دخل على أطفالك الفرحة” حمل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال وسلي ولادك

قرح أطفالك وحمل تردد قناة وناسة الجديد 2024 على جهاز الاستقبال الخاص بك، واجعل أبنائك يمرحون مع قناة آمنة تقدم محتوى هادف، تعتني بالأطفال وتحاول تثقيفهم وتنميته المهارات لديهم بشكل مسلي ومحبب للأطفال، ومن أجل ذلك يبحث الكثيرون من الأمهات والآباء على تردد قناة وناسة لتحميلها على جهاز الاستقبال وجعل أطفالهم يتابعون ما تقدمه من فقرات وبرامج مفيدة، ومن خلال الأسطر التالية نبين تردد قناة وناسة على القمر الصناعي العرب سات والنايل سات، وأهم ما تتميز به القناة.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تابع قناة وناسة واجعل أطفالك يستمتعون بأفضل ما تقدمه من برامج وفقرات عل القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الجودة: HD.

تردد قناة وناسة عربسات

كما يمكنك تحميل تردد قناة وناسه علي القمر الصناعي عرب سات، حيث تتوافر القناة على العرب سات، ولكن بجودة أقل من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11270.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

أهم مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بالعديد من الأمور التي تجعلك تقدمها لأطفالك وأنت مطمئن، حيث تتميز القناة بالتالي: