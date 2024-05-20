أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 20 مايو 2024 بعد التصالح علي مخالفات البناء

تعد مواد البناء من أحد أهم العناصر التي يسعى الكثيرون لمعرفة أسعارها في الوقت الحالي، إذ تتغير أسعارها بشكل مستمر، خاصةً مع التقلبات العديدة في أسعار الدولار خلال الفترة الأخيرة، ومن ضمن هذه المواد يأتي الحديد بمكانة خاصة نظرًا لدوره الرئيسي في العديد من الصناعات وقطاع البناء والتشييد، في هذا السياق نحن هنا لنقدم لكم معلومات شاملة حول أسعار مواد البناء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

حديد مصر ستيل 38,000 جنيه مصري.

حديد بيانكو 38,000 جنيه مصري.

حديد السويس للصلب إلى 39,000 جنيه مصري.

حديد المدينة إلى 38,000 جنيه مصري.

حديد عز إلى 42,000 جنيه مصري.

حديد العشري وصل نحو 37,500 جنيه مصري.

حديد سرحان إلى 38,000 جنيه مصري.

حديد الجارحي إلى 39,000 جنيه مصري.

حديد العتال فهو 39,000 جنيه مصري.

حديد المعادي إلى 38,000 جنيه مصري.

حديد الجيوشي إلى 39,000 جنيه مصري.

حديد بشاي 41,000 جنيه مصري

حديد المصريين وصل إلى 41,000 جنيه مصري.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت العسكري 1,950 جنيه.

أسمنت المخصوص 1,970 جنيه.

بينما سجل سعر اسمنت السد العالي 2,170 جنيه.

سعر اسمنت العسكري بني سويف 1,960 جنيه.

أسمنت الإسكندرية الماكس 2,260 جنيه.

بلغ سعر اسمنت المصري 2,000 جنيه.

حقق سعر أسمنت النهضة 2,270 جنيه.

أسمنت المصريين 2,060 جنيه.

بينما سعر اسمنت قنا (المسلة) 2,310 جنيه.

وصل سعر اسمنت الفهد 1,940 جنيه.

يأتي سعر أسمنت المهندس 2,100 جنيه.

سعر الطوب الأحمر اليوم

طوب أحمر طفلي مثقب 25×12×13 سم: سعر الألف طوبة 2,300 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×6 سم: سعر الألف طوبة 1,000 جنيه.

طوب أحمر طفلي مثقب 24×11×12 سم: سعر الألف طوبة 1,600 جنيه.

أسعار الجبس في مصر اليوم