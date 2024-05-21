“توزيع 20 مليون دينار فوري“ مصرف الرافدين يعلن عن بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين

أعلنت الحكومات العراقية من ضمن الإجراءات التي تقوم بها بهدف دعم الشباب صغار السن عن مبادرة ريادة، والتي يتم فيها إعطاء قروض مصرف الرافدين، ويتم تقديمها إلى الأفراد الذين يملكون أفكار تساعد على إنشاء مشروعات خاصة أو أن لديهم بالفعل مشاريع يحتاجون إلى تكبيرها، والذي له فائدة كبيرة على تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.

مصرف الرافدين يعلن عن بشرى سارة لهذه الفئات من الموظفين

أتاحت الحكومات العراقية إمكانية التقديم على قروض مصرف الرافدين، كل ما عليك هو القيام بالخطوات الآتية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي مصرف الرافدين.

ثم تسجيل الدخول إلى الحساب الموجود عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كان ليس هناك حساب من الأساس على الموقع يتم إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ريادة الخاصة بالمبادرة.

ثم تعبئة البيانات المطلوبة وتحديد قيمة القرض الذي يود الفرد أن يحصل عليه لتكبير مشروعه.

أيضاً يتم تحديد المدة التي سوف يتم فيها سداد قيمة القرض.

بعد الانتهاء يتم الضغط على خانة إرسال الطلب حتى يتم مراجعته.

الشروط المطلوبة للحصول على قرض مصرف الرافدين

كما أكدت الحكومات على أن هناك مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في الأفراد المتقدمين للحصول على القروض، وهي عبارة عن ما يلي: