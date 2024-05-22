“نصائح وتحذيرات” .. كيفية العناية على صحتك في حال كنت مريض سكري | أهم الأطعمة التي يجب الابتعاد عنها

يُعتبر مرض السكري واحدًا من أبرز الأمراض المزمنة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويصاحب هذا المرض العديد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك مشاكل الكلى والقلب، فضلاً عن انخفاض الرؤية ويمكننا التحكم في مرض السكري يتطلب اتباع نمط حياة صحي، وهنا بعض النصائح التي قد تساعد مرضى السكري في ذلك

طرق ونصائح لمرضي السكري

إليك أهم النصائح التي يجب اتباعها من قبل مرضى السكر.

ينبغي تناول وجبات متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، وتجنب السكريات والدهون الضارة.

القيام بتمارين رياضية منتظمة مثل المشي أو ركوب الدراجة يساعد على تحسين مستويات السكر في الدم والحفاظ على اللياقة البدنية.

ينبغي على مرضى السكري مراقبة مستويات السكر في الدم بانتظام واتباع تعليمات الطبيب بشأن العلاج والتغييرات في الجرعات.

الحفاظ على وزن مثالي أو فقدان الوزن في حالة السمنة يساعد في تحسين التحكم في السكري.

التدخين وتناول الكحول يمكن أن يزيدان من مستويات السكر في الدم ويزيدان من مخاطر المضاعفات.

فحص قدميهم بانتظام واتباع إرشادات الرعاية الجيدة لتجنب المضاعفات مثل قرح القدم السكرية.

مواد غذائية مضرة

إليك قائمة بأهم المواد الغذائية التي يفضل الإبتعاد عنها لمرضى السكر.