“spa.gov.iq” لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 لجميع المحافظات لشهر 5 و6 من موقع مظلتي وزارة العمل الرسمي

لينك تحميل اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة لشهر 5 و6، يسعى الكثير من المواطنين في العراق للتعرف إلى قائمة الاسماء الجديدة المقرر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا للتصريحات الاخيرة الصادرة من الوزارة، حيث اكدت الوزارة على إنهاء جزء كبير من إجراءات الفحص اللازمة لدراسة الطلبات المقدمة من آلاف الأسر العراقية، على ان يتم الاعلان عنها وإتاحتها عبر الروابط المعتمدة، وفيما يلي سوف نتعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة لشهر مايو ويونيو2024.

لينك تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن قبول أعداد كبيرة من اسماء الرعاية الاجتماعية 2024 خلال الوجبة السابعة، والمقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو 2024، حيث تم فحص عدد كبير من الطلبات والتأكد من استحقاقها الفعلي للدعم ومطابقتها لكافة الشروط المحددة من قبل الحكومة العراقية، على ان يتم الاعلان عن جميع الاسماء المشمولة بالرعاية الوجبة السابعة عبر موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى منصة مظلتي، ويأتي ذلك في إطار تطوير العمل في المنظمات الحكومية في العراق، واستخدام المواقع الإلكترونية في تسهيل الإجراءات بدلا من التوجه إلى المقرات الإدارية لانهاء الاجراءات.

خطوات الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية 2024

أصبح الآن من السهل التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة، والخاصة بدفعة شهر مايو ويونيو، حيث يمكنك استخدام موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتعرف على أهلية استحقاق الدعم، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: