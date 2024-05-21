“من هنا” .. إليك سعر كيلو الفراخ في السوق المصرية وهل البيض سينخفض الفترة القادمة 2024 ؟

تعد زيادة أسعار الفراخ الحالية ناتجًا عن عوامل متعددة مثل زيادة التكاليف في صناعة الدواجن، وارتفاع أسعار الأعلاف أو تكاليف الإنتاج، وقد يؤدي ارتفاع الطلب على الفراخ أيضًا إلى زيادة في الأسعار، سواء بسبب زيادة الطلب المحلي أو العالمي على اللحوم البيضاء ويمكن لزيادة أسعار الفراخ أن تؤثر على المستهلكين والمزارع على حد سواء، كما يمكن للمستهلكين البحث عن بدائل أخرى أو تقليص استهلاك الفراخ إذا كانت الأسعار مرتفعة جدًا، بينما يمكن للمزارعين العمل على زيادة إنتاجيتهم أو البحث عن طرق لتقليل التكاليف للتعامل مع هذه الزيادة في التكاليف.

أسعار الفراخ في الأسواق

هناك زيادة في أسعار الفراخ الساسو والبيضاء في المزارع، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها للمستهلكين، حيث يمكن أن يكون هذا الارتفاع ناتجًا عن عوامل متعددة مثل زيادة التكاليف في صناعة الدواجن أو الطلب العالي على اللحوم البيضاء وسجلت أسعار الفراخ الساسو في المزرعة بين 94 و95 جنيهًا للكيلو، بينما وصلت إلى المستهلك بسعر 102 جنيه، أما أسعار الدواجن البيضاء فقد سجلت ارتفاعًا بنحو 4 جنيهات، حيث بلغت بين 87 و88 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ووصلت إلى المستهلك بسعر 92 جنيهًا، أما سعر الكتكوت الساسو فكان حوالي 19 جنيهًا، والكتكوت البيضاء بلغ حوالي 29 جنيهًا، وسجلت أسعار أمهات الدواجن في المزرعة متوسطًا من 78 جنيهًا، ووصلت إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 84 و85 جنيهًا، أما متوسط سعر كيلو البانيه في الأسواق فقد بلغ حوالي 190 جنيهًا.

انخفاض أسعار البيض

أشار أحمد نبيل، نائب رئيس شعبة بيض المائدة في اتحاد منتجي الدواجن، إلى أن قطاع الدواجن واجه عدة تحديات خلال الفترة الماضية، وأوضح أن تراجع أسعار الأعلاف حاليًا أدى إلى انخفاض أسعار البيض، كما أشار إلى أن بعض المنتجين قد بدأوا في إطلاق دورات جديدة للبيض، مما أدى أيضًا إلى تراجع سعره وأوضح نبيل خلال تصريحات تلفزيونية أن كلما زادت الدورات الجديدة للبيض، زاد تراجع أسعاره، ولذلك يجب أن نتوقع فترة انتقالية حتى يتمكن السوق من استيعاب هذه الدورات الجديدة.