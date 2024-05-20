رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024“علمي وادبي” بالرقم الإمتحاني عبر موقع نتائجنا

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024، من أكثر الأمور التي بدأت تشغل بال عدد كبير من المواطنين سواء الطلاب أو أولياء الأمور ، حيث بدأ طلاب الصف السادس امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، وسط متابعة قوية من قبل وزارة التعليم العراقية التي أعلنت حرصها على متابعة أعمال الإمتحانات والتشديد على الطلاب بعدم اصطحاب الموبايلات والكاميرات لعدم تسريب أسئلة الإمتحانات داخل اللجان ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 …..

نتائج السادس الإعدادي العراق 2024 “علمي وادبي”

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العراقية أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الساس الإعدادي في العراق 2024 في 8 يونيو المقبل وتنهي في في 2 يوليو 2024، وأكدت الوزارة أنه فور الإنتهاء من الامتحانات سوف تبدأ عملية التصحيح ورصد درجات الطلاب في جميع المدارس والإدارات التعليمية في العراق، وأشارت الوزارة أنها تسعى دائماً على متابعة أعمال التصحيح حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، وأضاف المصدر في نهاية حديثه إلى أن الطالب يمكنه الإستعلام عن نتائج الصف السادس الإعدادي العراق 2024 من خلال الرابط الإلكتروني التي أعلنت عنه الوزارة والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الاعدادي في العراق 2024

ويمكنكم الإستعلام عن نتائج السادس الإعدادي في العراق 2024، من خلال إتباع الخطوات الآتية: