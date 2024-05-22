“ارتفاع المعدن الأصفر من جديد” .. تعرف على سعر أوقية الذهب على النطاق العالمي وسعر الفضة

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية اليوم، وذلك بفعل تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، مما زاد من توقعات أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي بتنفيذ أول خفض لأسعار الفائدة في وقت قريب، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار الفضة إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 11 عامًا، مما يعكس تفضيل المستثمرين للأصول الآمنة في ظل توترات اقتصادية وسياسية عالمية، ومن خلال تلك المقالة سوف نستعرض أهم أسعار الذهب والفضة من موقعنا “البديل”.

ارتفاع أسعار الذهب على المستوى العالمي

صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 2448.98 دولار للأوقية، بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 1.5٪ لتبلغ 2453.20 دولار، كما أظهرت البيانات الصادرة الأسبوع الماضي علامات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، ويتوقع المستثمرون الآن فرصة بلغت 65٪ لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول سبتمبر وظل مؤشر الدولار ضعيفًا، مما يزيد جاذبية الذهب المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى وتتجه أنظار المستثمرين نحو محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي المقرر صدوره يوم الأربعاء، إلى جانب تعليقات عدد كبير من أعضاء المجلس.

ارتفاع أسعار الفضة والبلاتين

ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9٪ لتصل إلى 32.08 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ أكثر من 11 عامًا وفي مذكرة صادرة عن محللين في شركة إيه.إن.زد، أشاروا إلى أن الفضة تظل مقارنة نسبيًا رخيصة مقارنة بالذهب، وبناءً على العوامل الأساسية المرتبطة بها، يزداد اهتمام المستثمرين بها أما بالنسبة للبلاتين، فقد ارتفع بنسبة 0.2٪ ليبلغ 1083.05 دولار، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته منذ 12 مايو 2023، بينما انخفض البلاديوم بنسبة 0.1٪ ليصل إلى 1009.05 دولار.