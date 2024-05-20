فيلم السرب كامل اونلاين بطولة احمد السقا.. وايرادات تتجاوز 18 مليون جنيه في أسبوع

فيلم السرب كامل اونلاين، حقق فيلم السرب من بطولة النجم أحمد السقا نجاح كبير في دور العرض السينمائي بالسعودية، منذ بدء عرضه في المملكة شهد الفيلم إقبالا واسعا من الجمهور، مما أسهم في تحقيق إيرادات ضخمة خلال فترة عرضه في الأسبوع الثاني من عرضه جمع فيلم السرب ما يزيد على 700 ألف ريال سعودي ليصل إجمالي إيراداته خلال أسبوعين إلى مليون ونصف ريال سعودي وهو ما يعادل أكثر من 18 مليون جنيه مصري، هذا النجاح يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها الفيلم والنجم أحمد السقا في المنطقة وكذلك جودة العمل السينمائي المقدم.

فيلم السرب كامل اونلاين

يسرد فيلم السرب أحداثًا حقيقية تروي بطولات القوات المسلحة المصرية ويبدأ برومو الفيلم بكلمة للرئيس عبدالفتاح السيسى حول الأحداث في مدينة درنة، تظهر في المشاهد الأولى أبطال العمل وهم ينفذون أوامر بضرب عدة مواقع لمجموعات إرهابية ويعودون بعد إتمام المهمة بنجاح.

يؤدي النجم أحمد السقا دور علي المصري الذي يتورط مع الجماعات المسلحة ويهرب البترول خارج ليبيا بهدف الحصول على الأموال مع تطور الأحداث يدخل في صراعات متعددة مع هذه الجماعات، يجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي بينما يلعب الفنان محمد ممدوح دور قائد التنظيم الإرهابي في مدينة درنة.

تلعب الفنانة نيللي كريم دور سيدة تدعى هند وهي زوجة أمير داعش الذي يجسد دوره محمد ممدوح تكون هند شريكة في التخطيط لعدد من العمليات الإرهابية التي ينفذها التنظيم أما الفنانة صبا مبارك فتجسد دور خديجة وهي سيدة ليبية تتزوج من أحد قيادات تنظيم داعش.

أبطال فيلم السرب

يشارك في فيلم السرب مجموعة من النجوم الذين يجسدون أدوار طياري السرب الذي نفذ المهمة العاجلة لضرب عدة مواقع لتنظيم داعش في مدينة درنة الليبية من بين هؤلاء النجوم يظهر آسر ياسين في دور المقدم طيار هشام جلال، وكريم فهمي في دور المقدم طيار رفاعي وأحمد حاتم في دور المقدم طيار مهتدي الشاذلي أما الفنان محمود عبدالمغني لعب دور العقيد جمال صقر قائد السرب، بينما يقدم شريف منير دور قائد القوات الجوية شريف المصري الذي يصدر التعليمات المباشرة للسرب لتنفيذ المهمة بأمر من الرئيس.