احصل على سكن.. طريقة التسجيل في سكنات عدل 3 وأهم شروط الاستحقاق

الكثير من المواطنين في الجزائر يتساءلون عن موعد فتح موقع التسجيلات الخاص بسكنات عدل 3، والذي من المتوقع أن يتم بدء التسجيل به قريبًا بعد تصريح وزير السكن بأن نسبة اكتمال سكنات عدل 3 بلغت 90%، وأشارت مصادر في وزارة السكن والعمران إلى أنه سيتم إطلاق سكنات عدل في عدة ولايات جزائرية، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا، كما سنذكر كذلك الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3.

التسجيل في سكنات عدل 3

يمكن التسجيل في سكنات عدل 3 بكل سهولة عند اتباع الخطوات التي سنذكرها فيما يلي

يجب تسجيل الدخول في موقع سكنات عدل.

بعد ذلك يجب ملء الحقول المطلوبة في النموذج الإلكتروني.

ثم اختيار الولاية المراد التسجيل فيها.

بعد ذلك يجب ادخال المعلومات الشخصية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم البطاقة الوطنية.

ثم اكتب رقم الضمان الاجتماعي.

وقم بإدخال الرمز المرئي للتحقق.

يرجى الضغط على “تقديم الطلب” مع إرفاق المستندات اللازمة.

بعد ذلك يتم الانتظار حتى مراجعة الطلب وظهور النتيجة

الأوراق المطلوبة للتسجيل في سكنات عدل 3

يمكنك من خلال هذه النقاط معرفة جميع الوثائق الضرورية للمواطن الجزائري الذي يرغب في التقديم للحصول على سكنات عدل 3: