وزارة التعليم توضح خطوات الاعتراض على النقل الداخلي 1445

قامت وزارة التعليم العالي بإصدار قرار يتعلق بمصير المعلمين والمعلمات وهو نقل البعض منهم إلى مدارس أخرى، وفي الوقت ذاته قامت بإتاحة إمكانية الاعتراض على ذلك القرار كما أوضحت عن الطريقة التي يمكن من خلالها الاعتراض على قرار النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات لهذا العام 1445 بشكل إلكتروني، وذلك من خلال تقديم وجهة النظر الخاصة بك حول هذا القرار بشكل رسمي، وعلى الجهات المختصة النظر في هذه الاعتراضات، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على ما هي خطوات الاعتراض على النقل الداخلي فتابعونا.

خطوات الاعتراض على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات

يمكن الاعتراض على النقل الداخلي من خلال خطوات معينة ويستطيع الجميع القيام بها وهذه الخطوات هي:

يقوم المعلم بالدخول على منصة نظام نور التعليمي والقيام بتسجيل الدخول عليها.

بعد ذلك يضغط على خيار خدمات شؤون المعلمين.

ثم يقوم بالاستعلام عن حركة النقل ثم يضغط على طلب اعتراض ويقوم بملء كافة البيانات الموجودة في نموذج طلب الاعتراض.

كيفية الاستعلام عن نتيجة حركة النقل الداخلي لعام 1445

توصلت الوزارة إلى إتاحة تقديم الاعتراضات على حركة النقل من قِبل المعلمين والمعلمات لأنه لا يستطيع البعض تنفيذ هذا القرار وكان إتاحة تقديم الاعتراض على هذا هو الحل الأسلم ولكن بالنسبة إلى الطريقة التي من خلالها يستطيع المعلم معرفة نتيجة حركة النقل من خلال تلك الخطوات: