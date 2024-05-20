خطوات استخراج بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة… والشروط المطلوبة

بدأ عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة العربية السعودية في البحث عن خطوات استخراج بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة، والتي أعلنت عنها وزارة الموارد البشرية بالمملكة حيث تعد هذه البطاقة من البطاقات المهمة لدى الكثير من المواطنين إلا أن الوزارة أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الرغبين في الحصول على البطاقة الرقمية الجديدة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات استخراجها و الشروط اللازمة…

خطوات استخراج بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية الجديدة

وأعلنت الحكومة السعودية على أنه يمكن للمواطن السعودي الإستفادة من البطاقة الرقمية من الضمان الإجتماعي ، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على الإنترنت.

ثم اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اذهب إلى قسم حسابي واختر بطاقة رقمية.

اضغط على فتح حساب جديد.

ادخل البيانات المطلوبة مثل الإسم ورقم الهوية وتاريخ الميلاد واسم صاحب الهوية.

تأكد من صحة البيانات المدخلة .

ثم نقر على أيقونة “تأكيد لاستخراج بطاقة الدعم الخاصة بك”.

شروط الحصول على بطاقة الضمان الاجتماعي الرقمية

وقد أعلنت وزارة الموارد السعودية عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على بطاقة الضمان الإجتماعي الرقمية، والتي جاءت كالتالي: