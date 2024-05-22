“هيرجعهولك أحسن من الجديد كمان” .. إزاي تنضفي فرن البوتجاز بطريقة سهلة جدا ومن غير أي مجهود

بعد استخدام الفرن عدة مرات، قد تظهر اتساخات دهنية على باب الفرن، وقد تؤدي هذه الاتساخات إلى تعكير زجاج الباب، ومع ذلك، يمكنك تنظيف باب الفرن بسهولة باستخدام مواد طبيعية بسيطة متوفرة في المنزل، وبدون الحاجة للكثير من الوقت أو المجهود إليك بعض الطرق لتنظيف باب الفرن من الدهون.

طريقة تنظيف باب الفرن

المكونات

4 ملاعق ممتلئة من معجون الأسنان.

ملعقة كبيرة من الملح الخشن.

كوب من الخل الأبيض.

5 ملاعق ممتلئة من بيكربونات الصوديوم.

كوب كبير من الماء الساخن.

طريقة التنظيف

قومي بتشغيل الفرن أولاً حتى يسخن بشكل جيد؛ وهذا يساعد على تنظيف الباب وإزالة الدهون.

في طبق صغير، قومي بخلط الملح مع معجون الأسنان جيدًا.

ضعي المزيج على باب الفرن واتركيه لمدة خمس دقائق.

اخلطي بيكربونات الصوديوم والخل الأبيض والماء الساخن في بخاخ، ثم رشي الخليط على باب الفرن.

استخدمي إسفنجة نظيفة لفرك الباب بشكل جيد حتى تلاحظي إزالة جميع الاتساخات والدهون العالقة به.

نظفي باب الفرن باستخدام قطعة نظيفة من القماش وتخلصي من الخليط والاتساخات، وستلاحظين النظافة واللمعان.

طريقة تنظيف باب الفرن باستخدام ملح الليمون

المكونات

كوب من عصير الليمون.

ملعقتان من ملح الليمون.

ملعقتان من الصابون السائل.

ملعقتان من الكربوناتو.

نصف كوب من الماء الساخن.

طريقة التنظيف