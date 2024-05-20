ظهرت الان.. اسماء مستحقين قرض الاسكان العسكري في الاردن… تعرف الان على التفاصيل..!!

يبحث العديد من الأشخاص الذين يطلبون قرض الإسكان العسكري في شهر مايو 2024 عن طريقة للتحقق من نتائج طلباتهم وكيفية الاطلاع على قوائم المستحقين، توفر مديرية الإسكان العسكري في الأردن خدمة الاستعلام عن المستفيدين بسهولة عبر الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين الحصول على المعلومات بسهولة من خلال زيارة الموقع الرسمي للمديرية، لذلك في مقال اليوم سوف نتعرف على تفاصيل هذا الخبر، وما هي طريقة وخطوات الحصول على القرض، فقط تابعونا.

طريقة التسجيل والحصول على القرض

يمكن للمواطنين المقدمين على قرض الإسكان العسكري التحقق من استحقاقهم للحصول على القرض عن طريق إدخال بياناتهم الشخصية والعسكرية عبر الموقع وانتظار النتائج.

بعد التحقق من الاستحقاق، يمكن للمستحقين تحميل ملف PDF يحتوي على قوائم المستحقين لقرض الإسكان العسكري.

بعد ذلك، يجب على المستحقين زيارة مديرية الإسكان العسكري لاستكمال الإجراءات اللازمة وتقديم الوثائق المطلوبة. بمجرد استكمال الإجراءات، سيتم تحويل قرض الإسكان العسكري إلى حسابات المستحقين في بنك القاهرة عمان.

اهم الشروط المطلوبة

بالنسبة لشروط الحصول على قرض الإسكان العسكري، يجب على المتقدمين أن يكونوا متزوجين ولديهم أبناء، وأن يكونوا من الجنسية الأردنية ومقيمين دائمين في الأردن، وأن يكونوا قد انتهوا من فترة الخدمة العسكرية التي تبلغ 20 سنة، وأن يكونوا منتمين للقوات المسلحة الأردنية.