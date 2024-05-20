هاتف عالمي من فيفو… مواصفات هاتف Vivo X100 Ultra ومميزات هاتف فيفو الجديد.. تعرف عليها الان..!!

يعد هاتف Vivo X100 Ultra مِن بين اهم الأجهزة الحديثة التي تدعم الجيل الخامس، والتي تم إطلاقها مؤخرا، حيث حظي بشعبية واسعة في سوق الهواتف الذكية بفضل إمكانياته الاستثنائية وقدراته المتميزة، يتميز الهاتف بتصميم يشبه الهواتف الرائدة الفاخرة ومواصفات تقنية متقدمة لا تقل عنها، تتمثل أهم ميزاته في الكاميرا عالية الدقة، ولنلقِ نظرة مفصلة على المواصفات الشاملة لهذا الهاتف الجديد من فيفو.

مواصفات الهاتف

الأبعاد والوزن:

يأتي الهاتف بأبعاد تبلغ 164.1×75.6×9.2 ملم، ويزن حوالي 229 جراما، مما يجعله مريحا للاستخدام اليومي دون تحمل أي عبء زائد.

الألوان وخامات التصنيع:

يتوفر الهاتف بألوان تيتانيوم رمادي وأبيض، مع استخدام خامة الزجاج للتصميم الخارجي بالكامل، بجانب الإطار الألمنيومي القوي والأنيق.

ذاكرة التخزين والرام:

تأتي الهاتف بثلاثة إصدارات مختلفة من الذاكرة الداخلية والرام؛ حيث يمكن اختيار الإصدار الأول بذاكرة داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام، أو الإصدار الثاني بذاكرة 512 جيجابايت و16 جيجابايت رام، أو الإصدار الثالث بذاكرة 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت رام، مما يمنح المستخدمين مرونة واسعة في اختيار ما يناسب احتياجاتهم.

المعالج:

يأتي الهاتف بمعالج قوي من شركة كوالكم، وهو سناب دراجون 8 جين 3 ثماني النواة، الذي يتميز بتقنية دقة تصنيع 4 نانومتر، مما يضمن أداءًا سلسًا وفعالًا للغاية.

شبكات الاتصال:

يدعم الهاتف تشغيل شريحتي اتصال من نوع Nano Sim، مع دعم شبكات 2G و 3G و 4G و 5G، مما يضمن تجربة اتصال متميزة ومن دون تشويش.

مميزات الهاتف

مواصفات الشاشة:

الشاشة:

تأتي الشاشة بتقنية AMOLED، وتتميز بمساحة واسعة تبلغ 6.78 بوصة، مما يوفر تجربة تصفح ممتعة ومشاهدة فريدة.

مميزات الشاشة:

تتميز الشاشة بجودة عالية الدقة QHD، وبدقة تبلغ 1440×3200 بكسل، مع كثافة بكسلات تبلغ 517 بكسل لكل بوصة، وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، ودرجة سطوع تصل إلى 3000 شمعة لكل متر مربع، ودعم لتقنيات HDR و Dolby Vision، مما يجعل تجربة المشاهدة أكثر واقعية وملموسة.

الكاميرا الأمامية:

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة F/2.45، مما يضمن التقاط صور سيلفي ذات جودة عالية، مع دعم لتصوير الفيديو بجودة 2160p و60 إطارا في الثانية.

الكاميرا الخلفية:

تتميز الكاميرا الخلفية بثلاث عدسات متميزة؛ حيث تأتي العدسة الأولى والرئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.75، والعدسة الثانية بدقة 200 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.67، والعدسة الثالثة بدقة 50 ميجابكسل.