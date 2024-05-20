طريقة عمل المكرونة بالبشاميل اللذيذة بأسهل الخطوات

تعتبر المكرونة بالبشاميل من أشهر الأطعمة الإيطالية التي تنتشر في جميع أنحاء العالم، والسبب هو طعمها اللذيذ وقوامها المتماسك وسهولة تحضيرها، وهي من الأكلات المفضلة لدي الجميع ويقبل على تناولها الأطفال بكثرة، وهي من الوجبات السريعة التي يعشقها أفراد العائلة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل.

مكونات عمل المكرونة بالبشاميل

تتكون المكرونة من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

نصف كيلو من المكرونة القلم.

ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة الحجم مفرومة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ثلاث أكواب من صوص البشاميل.

للوجه

جبن موزاريلا مبشور.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل بخطوات بسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقطيع البصل إلى قطع صغيرة الحجم، ثم نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع به ملعقة كبيرة من السمن ونضيف البصل ونقلب جيدا حتى يذبل ويتغير لونه إلى اللون الذهبي. ثم نضيف اللحمة المفرومة ونستمر في التقليب ثم نضيف الملح، والفلفل، والبابريكا ونقلب المكونات مع بعضها حتى تنضج. نقوم برفع الطاسة من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نحضر صينية مستطيلة ونضع بها نصف كمية المكرونة ونقوم بتوزيعها بالتساوي. ثم نقوم بتوزيع خليط اللحمة عليها جيداً، بعد ذلك نقوم بإضافة نصف كمية المكرونة ونرش عليها الجبنة الموزريلا على الوجه. ندخل الصينية في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة متوسطة ونتركها حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونقدمها بألف هنا.

طريقة تحضير البشاميل

نقوم بتحضير البشاميل نحضر وعاء ونضعه على النار نضع ثلاث ملاعق من السمن ونضعه على النار حتى يسخن، ثم نقوم بإضافة الدقيق ونقلب مع بعض حتى نحصل على اللون الذهبي ويصبح متكتل، ثم نقوم بإضافة كوب من الحليب وكوب من الشوربة ونستمر في التقليب بالمضرب اليدوي حتى يصبح الخليط ثقيل القوام، ثم يرفع عن النار ويترك جانباً حتى يبرد ويصبح جاهز لاستخدام.