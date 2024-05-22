“حتى ولو كان سواد السنين” .. أهم الوصفات لتفتيح الإبط والمناطق الحساسة بطريقة اقتصادية

تعتبر مشكلة اسمرار الإبطين شائعة وتسبب الإحراج للكثير من النساء، ويعود اسمرار هذه المنطقة إلى زيادة تراكم خلايا التصبغ في الجلد، مما يؤدي إلى ظهور لون داكن فيها، ومع ذلك، يمكنك التخلص من هذه المشكلة عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية للحصول على بشرة أكثر إشراقًا وبياضًا في تلك المنطقة.

وصفات تبييض وتفتيح الإبطين

إليك أهم الطرق الطبيعية للتخلص من مشكلة اسمرار الإبطين:

عصير الليمون والسكر

امزجي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع ملعقة صغيرة من السكر.

ضعي الخليط على الإبطين وافركيه بلطف لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الخليط ليجف لمدة 15-20 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

كرري هذه العملية مرتين في الأسبوع.

القهوة وزيت جوز الهند

امزجي ملعقة صغيرة من القهوة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ضعي الخليط على الإبطين واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي الإبطين بالماء الدافئ وجففيهم بلطف.

استخدمي هذه الوصفة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

ماء الورد وعصير الخيار

امزجي كمية متساوية من ماء الورد وعصير الخيار.

ضعي الخليط على الإبطين واتركيه لمدة 20-30 دقيقة.

اغسلي الإبطين بالماء البارد وجففيهم جيدًا.

استخدمي هذه الوصفة يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

تبييض وتفتيح الإبطين بإستخدام الخل

يمكنك تحضير وصفة فعّالة لتفتيح منطقة الإبطين من أول استخدام، لكن يفضل إجراء اختبار الحساسية.