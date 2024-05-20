“الفرخة وصلت كام؟”.. أسعار الفراخ اليوم 20 مايو 2024 للمستهلك بجميع الأسواق!

ازدادت عمليات البحث عن اسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم حيث أن المواطنين من مختلف المحافظات يرغبون في معرفة أخر المستجدات بخصوص هذه الأسعار، إذ أننا نشهد اليوم استقرار في سعر الدواجن وذلك بالمقارنة مع الارتفاع الأخير لها، لذلك سوف نوضح لكم جميع المعلومات المتعلقة بهذا الموضوع بشكل مفصل مع عرض سعر البط والفراخ بمختلف أنواعهم خلال مقالنا.

أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم

في هذه الفقرة سوف نوضح لكم اسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم الاثنين 20 مايو 2024 للمستهلك في كافة الأسواق ومنافذ البيع، والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين يبلغ حوالي 90 جنيه بحد أدنى، وبحد أقصى 91 جنيه.

كذلك جاء سعر كيلو الفراخ الساسو بنحو 93 جنيه كحد أدنى، وبحد أقصى يبلغ 94 جنيه.

بينما الفراخ البلدي يبلغ سعر الكيلو منها بالحد الأدنى 105 جنيه، وبحد أقصى يبلغ 110 جنيه.

وأخيرًا سعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات اليوم الإثنين يبلغ 78 جنيه بحد أدنى وأقصى.

والجدير بالذكر أن سعر الكتكوت الابيض الشركات الذي يبلغ من العمر يوم واحد يكون بسعر حوالي 29 جنيه وبحد أقصى 33 جنيه.

أسعار البط اليوم في مصر

في حالة كنت ترغب في معرفة سعر البط اليوم الإثنين 20 مايو فإنها تتمثل في الآتي: