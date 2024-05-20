“القبض خلاص نازل” هتستلموا فلوسكم وزيادة كمان! موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 مع زيادة الحد الأدنى للأجور!

العديد من الموظفين يترقبون موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وجدول الحد الادنى للاجور، حيث يبدأ صرف المرتبات لجميع العاملين والموظفين في الهيئات الحكومية والوزارات من يوم الخميس الموافق يوم 23 مايو من الشهر الجاري، وسوف يستمر الصرف لـ 5 أيام حتى يوم الإثنين الموافق يوم 27 مايو 2024، حيث أعلنت وزار المالية بتبكير موعد صرف المرتبات الخاصة بـ يونيو 2024 لتكون قبل حلول عيد الأضحى، وذلك بالتزامن أيضًا مع إغلاق السنة المالية 2023 ـ 2024.

أماكن صرف مرتبات مايو 2024

بعدما تعرفنا على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024 وجدول الحد الادنى للاجور، يجب أن نذكر الأماكن التي من المقرر صرف المرتبات بها والتي تتمثل فيما يلي:

أولًا البنوك.

وأيضًا مكاتب البريد.

بالإضافة إلى منافذ الصرافة الآلية.

جدول مرتبات مايو 2024

أما بالنسبة لجدول المرتبات الخاصة بشهر مايو 2024 بعد توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع حد الأجور الأدنى بنسبة تصل إلى 50% في فبراير الماضي، وذلك حتى يصل الحد الأدنى للأجور من 4000 إلى 6000 شهريا، وأيضًا زيادة العاملين في الهيئات الاقتصادية والدولة بحد أدنى ما بين 1000 إلى 1200 حسب الدرجة الوظيفية، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوات، ويتمثل جدول الأجور فيما يلي: