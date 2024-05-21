“خليكي ناصحة ووفري” .. أسهل طريقة لعمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة في البيت بوصفة سهلة جدا

تُعتبر كرات الرافيلو من الحلويات اللذيذة التي يعشقها الكثيرون بفضل مذاقها الفريد والرائع، كما تُقدم هذه الحلوى بأشكال متعددة حيث يمكن تحضيرها بالحليب المكثف أو الشوكولاتة أو البسكويت، لذلك تعد من الحلى سهلة التحضير والتي تأخذ وقتًا قصيرًا في التحضير، مما يجعلها اختيارا مثاليًا لتقديمها للعائلة والضيوف بجانب المشروبات اللذيذة.

طريقة عمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة

إليك أهم المكونات لتجهيز حلى الرافيلو.

المكونات

30 قطعة من البسكويت .

علبة من الحليب المكثّف.

نصف كوب من جوز الهند.

3 ملاعق كبيرة من بودرة الكاكاو.

طريقة تحضير

لتحضير كرات جوز الهند بالشوكولاتة، اتبعي الخطوات التالية:

قومي بطحن البسكويت في الكبة الكهربائية حتى يُصبح ناعمًا تمامًا.

ضعي البسكويت المطحون في وعاء عميق، ثم أضيفي إليه جوز الهند المبشور والحليب المكثف والكاكاو، وقومي بخلطهم جيدًا حتى يتجانسوا.

ابدأي في تشكيل الخليط إلى كرات متوسطة الحجم، ثم قومي بغمسها في جوز الهند المبشور.

ضعي الكرات في طبق مسطح، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك.

قدمي كرات جوز الهند بالبسكويت مع المشروبات اللذيذة وتمتعي بطعمها الرائع والشهي.

طريقة أخرى لعمل كرات جوز الهند بالشوكولاتة

المكونات

كوب ونصف من جوز الهند المبشور.

ثلث كوب من الحليب المكثف المحلى.

ثلث كوب من الشوكولاتة الخام المذابة للتغطية.

طريقة التحضير