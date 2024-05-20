طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة بالطاسة أحلى من المطاعم

تعد كفتة الفراخ من الأكلات اللذيذة الخفيفة على المعدة، وهي بسيطة سهلة التحضير، ومكوناتها نجدها متوفرة في البيت تجعلنا نقوم بعملها بكل سهولة بدل من شرائها من المطاعم، وهي تتميز بنكهة البهارات اللذيذة التي تعطي لها طعم رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل كفتة الفراخ اللذيذة بأسهل الخطوات.

مكونات عمل كفتة الفراخ

تتكون كفتة الفراخ من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

نصف كيلو صدور فراخ مخليه ومفرومة. 2 بصلة كبيرة الحجم مفرومه ناعم. 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم. نصف ملعقة صغيره ثوم مفروم. ملعقة صغيرة من الملح. نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود. ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة كفتة الفراخ بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق نضيف الفراخ المفروم، والبصل المفروم، والثوم، والبقدونس نخلط المكونات مع بعض جيداً. ثم نضيف التوابل الملح، والفلفل الأسود، والبهارات المشكلة نعجن الكفتة جيدًا بواسطة اليد حتى تتماسك جميع المكونات مع بعضها ثم نضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تتماسك. نأخذ قطعة من عجينة الكفتة ثم نشكلها على شكل أصابع متوسطة الحجم، ، ثم نضعها في صينية مدهونة بقليل من الزيت. نكرر نفس الخطوات السابقة مع باقي كمية عجينة، ثم توضع مرة أخرى في الثلاجة لمدة 10 دقائق حتى تكون متماسكة أثناء التسوية.

طريقة تسوية كفتة الفراخ

نقوم بإحضار طاسة مدهونة بقليل من الزيت ثم نرص عليها أصابع الكفتة، ونضعها على نار متوسطة ونغطيها ونتركها حتى تخرج السوائل منها، نترك الطاسة على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتتحمر، ثم نرفعها من الطاسة ونضعها على طبق التقديم بجانب الأرز وسلطة الخضار والسلطة الطحينة وتقدم بألف صحة وهنا.