تحديث واتساب جي بي ..!! واتساب  WhatsApp GB يُبهر مستخدميه بإمكانيات مميزة لا تقارن

تم إطلاق تحديث واتساب جي بي جديد وواتساب جي بي هو إحدى نسخ الواتساب ولكنه غير رسمي ولكن على الرغم من ذلك يقوم بتحميله عدد كبير من المستخدمين وذلك لما يقدمه من ميزات غير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب الحرص لأنه على الرغم من المميزات العديدة التي يمتلكها إلا أنه يوجد به بعض العيوب أيضا وهذا ما سوف ننقله لكم بالتفصيل من خلال مقالنا.

تحديث واتساب جي بي

تم تزويد العديد من الإضافات في تحديث واتساب جي بي والتي من أبرزها:

يوفر خاصية التواصل مع الآخرين دون أن تحتاج إلى تسجيل جهات الاتصال الخاصة بهم لديك.

يمكنك من خلال جي بي واتساب إرسال ملفات كبيرة في وقت واحد ولأكثر من شخص في نفس الوقت.

يوفر لك خاصية إرسال ما يقارب نحو 90 صورة في وقت واحد.

يمكنك فصل الواي فاي عن تطبيق الواتساب فقط وذلك من خلال النقر على أيقونة وضع الطيران الموجودة أعلى الشاشة.

يمكنك تفعيل خاصية التشفير وهي تجعل الرسائل مشفرة ولا يقدر أحد على قراءتها سوى المرسل والمستقبل.

يوفر خاصية تحميل الحالات وذلك بضغطة زر بدلا من طلبها من الآخرين.

يمكنك مشاهدة الرسائل دون علم المرسل وذلك من خلال إلغاء الخطين الأزرق.

يوفر خاصية عدم حذف الرسائل والحالات حتى بعد أن يقوم صاحبها بحذفها.

يمكنك غلق المحادثة باستخدام نمط سري.

عيوب جي بي واتساب

يمتلك جي بي واتساب مجموعة من العيوب التي يجب على المستخدم أن يعرفها وهي: